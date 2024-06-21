Под Петрозаводском стартовала скейтборд-экспедиция «Путь в Заполярье»

Ранним утром 20 июня, под моросящим карельским дождиком, без лишних почестей и помпезности началось уникальное приключение двух путешественников из Красноярска - Артема Владимирова и Сергея Бастрыкина. В этой экспедиции смельчаки первыми в мире проедут более тысячи километров на скейтбордах по Карелии и Кольскому полуострову, полагаясь исключительно на силу своих ног и походные навыки, полностью отказавшись от использования гаджетов и современных технологий навигации.

В пути Артем и Сергей будут собирать фото- и видеоматериалы о жителях нашего региона, его истории и культуре, и сделают об этом путешествии документальное четырехсерийное тревел-шоу. Подготовились путешественники основательно - физическими тренировками они занимались больше года, а в каждом населенном пункте на их пути их ждут посылки с необходимой экипировкой, которые они загодя отправили сами себе.

Экспедиция такого масштаба и такого формата – редкое явление как в мировой практике, так и беспрецедентное для России. Здесь в равной мере смешались общая физическая подготовка и персональные навыки атлетов, интерес к туризму и желание узнать себя и свою страну.

Если в пути через Карелию вы вдруг увидите на трассе двух скейтбордистов с походными рюкзаками - поприветствуйте их и пожелайте им удачи, ведь подобная отчаянная смелость достойна уважения. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".