Самолеты вновь начнут летать из Петрозаводска в Магас

Из Карелии вновь можно будет улететь в Ингушетию. Первый авиарейс запланирован на 10 июля, сообщили в региональном Минтрансе.

Самолеты «Сухой Суперджет-100» будут летать раз в неделю по средам до 28 августа. Борт будет приземляться в международной воздушной гавани «Магас».

Путешественники смогут полюбоваться красотой Северного Кавказа или отправиться в Дагестан, Чечню, Грузию, Северную Осетию или Ставропольский край. // фото «Петрозаводск говорит»