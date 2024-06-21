Власти Питкяранты отрицают планы по продаже здания детсада «Аленушка»

Информация о возможном закрытии детского сада «Аленушка» и готовящейся продаже здания появилась в паблике «Питкяранта life». Жители Питкяранты встревожены этой новостью, пишут в комментариях, что «Аленушка» – самый любимый горожанами садик.

В администрации Питкярантского муниципального округа эту информацию опровергли.

«Во-первых, никакого детского сада «Аленушка» не существует. Его ликвидировали лет пять назад. Есть детский сад «Березка», к нему присоединили бывшую «Аленушку». «Березка» успешно существует. Во-вторых, никаких планов по продаже здания «Аленушки» у администрации района нет. Это все слухи, мало ли что люди говорят»,

- рассказал нам первый зам. главы Питкярантского округа Роман Баранов.

Жители Питкяранты прекрасно понимают, что «Березка» и «Аленушка» – теперь де-юро одно учреждение. Но они находятся в разных зданиях, и если «Аленушка» – уютный, ухоженный детский сад, то «Березка» уже давно требует капитального ремонта, имеются предписания пожарного надзора.

«В этом году новых групп детей туда не набирают, родители детей видят – проводится «перманентное» сокращение, при котором выбывающие сотрудники не образуют вакансий, штат не набирается: двое воспитателей ушли на пенсию, одна в декрет. Также со слов обеспокоенных родителей, сократили музыкального работника, и еще одного сотрудника «Аленушки» планируют сократить в ближайшее время. Таким образом, родители посещающих сад детей наблюдают, как садик медленно, но целенаправленно уничтожается, вернее, его подводят к закрытию»,

- сообщается в группе «Питкяранта life».

Жители Питкяранты вспоминают другие непопулярные решения местной администрации: продали баню за бесценок, продали старую школу за копейки, продали здания училища. В городе опасаются, что такая же судьба ждет и детский сад «Аленушка».

В паблике «Питкяранта life» напоминают, что 2024 год объявлен Годом Семьи. Очевидно, что президент думает о социальной потребности, об общественном запросе в развитии инфраструктуры и политике в этом важнейшем направлении. Жителям Питкяранты хотелось бы, чтобы и районные власти думали в одном направлении с президентом России. // фото unsplash.com