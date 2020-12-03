В Пудоже осужден директор, подделавший доказательства для суда

В Пудоже завершился суд в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), сообщает прокуратура Карелии.

Судом установлено, что мужчина, являясь директором ООО «Гран-ПСМ», будучи не согласным с решениями Пудожского районного суда по гражданским делам о взыскании с возглавляемой им организации в пользу трёх бывших работников сумм задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда, обжаловал их в Верховный Суд Республики Карелия. При этом он приобщил к жалобам не соответствующие действительности приказы об увольнении указанных трёх работников «задним числом» по собственному желанию и другие подложные документы, подтверждающие меньший, чем было установлено судом первой инстанции, период работы уволенных работников, что привело бы к уменьшению подлежащей взысканию с предприятия суммы денежных средств.

Противоправные действия были выявлены участвовавшим в рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции прокурором, по чьей инициативе и были возбуждены уголовные дела.

По результатам судебного рассмотрения, с учётом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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