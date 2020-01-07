В Пряжинском районе Карелии пытались сжечь автомобиль

Вечером 5 января в 20 часов 50 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района Карелии поступило сообщение о том, что в поселке Чална на улице Первомайской горит легковой автомобиль.

Оперативно прибывшие к месту вызова поселковые пожарные быстро справились с огнем. В результате пожара в автомобиле «ВАЗ-2199» принадлежащем жителю поселка огнем был поврежден салон на площади в половину квадратного метра.

По предварительным данным специалистов, пожар в легковушке произошел из-за умышленного поджога. Сейчас по данному пожару проводится проверка.

Еще один пожар на автотранспорте произошел в 06 часов 53 минуты 6 января в городе Пудож, где по неустановленной пока причине загорелся автомобиль «Ford Transit». В результате пожара автомобиль был значительно поврежден огнем. Сейчас по данному пожару проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается.