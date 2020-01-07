МЧС Карелии предупредило об опасном усилении ветра

Днем 8 января в Карелии прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на метеорологическую станцию.

По информации ведомства, 8 января в республике, начиная с западных районов, ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. По шкале Бофорта такой ветер классифицируется как крепкий и очень крепкий – близкий к штормовому.

– Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах, – предупреждает МЧС.

Ведомство советует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; не оставлять транспортные средства и самим не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.