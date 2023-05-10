В Прионежском районе незаконно вырубили деревья на миллион рублей

Прокуратура провела проверку в Прионежском районе и обнаружила срубленный лес. Состоялся суд, и с юридического лица взыскали ущерб – более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре.

Одна фирма из Петрозаводска, на основании заключенного с Карельским центром авиалесоохраны договора на работы по валке деревьев, и организация из Санкт-Петербурга, на основании договора с подрядчиком, незаконно вырубили лес за границей отведенной делянки Ладва-Веткинского участкового лесничества.

Площадь рубки составила 0,27 га, «лесорубы» спилили 201 куб.м леса. Муниципальному образованию был причинен ущерб в размере одного миллиона рублей. // фото freepik.com