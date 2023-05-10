10 мая 2023, 12:11
Происшествия

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на «Коле» в Карелии

Специалисты выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Сегежском районе

В воскресенье, 7 мая, в Сегежском районе на 698-м километре трассы «Кола» произошло жесткое ДТП. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 17:10. По данным ведомства, 61-летний водитель автомобиля Mercedes Benz допустил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander.

В аварии пострадали семилетняя пассажирка Mercedes, 55-летний водитель и 56-летняя пассажирка Mitsubishi. По факту ДТП проводится проверка. // Фото ГИБДД Карелии

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Сегежский район
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