В Прионежье идет празднование Дня Карелии

Сегодня в Прионежском районе празднуют День Карелии. Республика отмечает 102-ю годовщину своей государственности. Основные мероприятия проходят в Деревянном, сообщает официальный Интернет-портал РК.

Открывая торжественное мероприятие, глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что республика встречает праздник с хорошими результатами.

«Несмотря на все вызовы, регион развивается. В этом году за успехи в области промышленности республика получила награду "Прорыв года". Кроме того, Карелия вышла на шестое место в стране по темпам прироста инвестиций. Мы в числе таких сильнейших регионов России, как Москва, Московская область, Санкт- Петербург»,

- сообщил Артур Парфенчиков.

Руководитель региона отметил, что республика продолжит получать поддержку федерального центра.

«Наше предложение о продлении ФЦП развития Карелии, в том числе с особым вниманием к нашим приграничным районам, поддержал президент России Владимир Путин. Это новые возможности и объекты, новые ресурсы и проекты. Выполнение программы до 2026 года поможет республике дальше идти вперед», - сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона поблагодарил всех жителей Карелии за труд, упорство и активность, благодаря которым республика добивается успехов: «У нас очень много неравнодушных, устремленных в будущее людей, которые любят свою профессию и верны своему призванию».

По традиции на главной сцене праздника чествовали новых почетных граждан республики Карелия. Высокого звания в этом году удостоен заслуженный изобретатель, председатель совета директоров ООО «Инженерный центр по пожарной робототехнике «ЭФЭР» Юрий Горбань. Наградой отмечена его многолетняя плодотворная научно-техническая деятельность, большой вклад в развитие пожарной робототехники, создание и внедрение современных технологий пожаротушения в Карелии и России. За особый вклад в социально-экономическое развитие региона почетным гражданином республики признан главный управляющий директор – руководитель обособленного структурного подразделения в республике Карелия ООО «РКС-Холдинг», президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Карелии Александр Сафронов.

Праздничные мероприятия в Прионежье продолжатся до вечера. Гостей порадуют творческие коллективы Карелии и России: Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», мужской ансамбль «Петроглиф», ансамбль народной песни «Зоряйне», ансамбль индийского танца «Маюри», кавер-группа True Party Band и поп-рок группа «Город 312». Для молодежи состоится зажигательная танцевальная программа. Завершатся торжества праздничным фейерверком «Салют, Карелия!», который озарит небо в 22.00. Фото: gov.karelia.ru