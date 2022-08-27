ДНК-тест не повлиял на отца, который отказывается платить алименты

Текст и фото: Антонина Кябелева

Таких историй в современной России немало. Родители отказываются заботиться о своих детях, а государство не может заставить их исполнять долг. Валентина Литвинова уже несколько лет безрезультатно пытается добиться справедливости, и заставить отца ребенка платить хотя бы прожиточный минимум на дочку, имеющую серьезные заболевания.

Именно Александр Серко обратился на телеканал НТВ, чтобы провести ДНК-тест на определение отцовства. После долгих уговоров Валентина Литвинова согласилась участвовать в программе. Она рассказала, что изменилось с того момента, как стали известны результаты генетической экспертизы.

Александр и Валентина познакомились в соцсетях. В отличии от Валентины, мужчина был женат и этого не скрывал. У него был небольшой бизнес.

К тому времени Литвинова развелась с мужем. Их взрослая дочь жила в другом городе. С бывшим мужем-военным ей пришлось поездить по стране. Вместе были и в «горячих точках». Во время конфликта в Чечне супруг командовал батальоном, а Валентина была инструктором в медчасти. Как участник боевых действий в Чечне она получает ежемесячную денежную выплату. Даже эта, мягко говоря, скромная денежная выплата для нее и ее маленькой дочки сегодня имеет значение.

«Когда мы познакомились с Александром, он рассказал, что его жена пьет. Я замуж не собиралась. Я живу в Сулажгоре в частном доме и, конечно, мужская помощь нужна. У меня была надежда, что, возможно, у нас что-то получится. Он, в сущности, неплохой человек. Мы не ссорились. Просто в какой-то момент я поняла, что мы не подходим друг другу. Мы спокойно расстались»,

- рассказала Валентина.

О том, что она беременна, женщина узнала на поздних сроках. Она обо всем рассказала Александру. Тот предложил сделать аборт, но женщина решила оставить ребенка: «Мы сохраняли нормальные отношения. Девочку я родила в пять месяцев. Она весила всего 700 граммов». Особой заботы Серко к девочке не проявлял, но официально признал ее своей дочерью и ежемесячно выплачивал 3 тысячи рублей на ребенка.

«Женечка родилась слабенькая со множеством заболеваний. Она ничего не слышала, родилась с пороком сердца, были проблемы со зрением. Мы очень много времени проводили в больницах. Ей сделали операцию на сердце, частично восстановили слух. Но, конечно, дочка требует постоянного внимания и заботы, она имеет инвалидность. Я не работаю. Родители у меня в возрасте. Мама недавно пережила инсульт, самостоятельно не передвигается. Заботы о ней свалились на папу, который сам нуждается в поддержке»,

- рассказала Валентина.

После рождения Женечки Серко развелся с женой. Он познакомился со Светланой и вновь женился. Два первых года Александр еще помогал Валентине материально, а потом перестал. Женщина подала в суд и просила назначить в качестве алиментов на ребенка два прожиточных минимума. Но Серко утверждал, что два минимума не потянет, но один прожиточный минимум согласился платить. Валентина пошла на встречу. Однако после суда их отношения полностью разладились.

Александр несколько раз пытался снизить сумму алиментов, но суд ему отказывал. По словам Валентины, отец Жени сделал все, чтобы уберечь свое имущество от ареста и взыскания алиментов. Серко закрыл ИП, встал на учет в службу занятости, подарил новой жене Светлане свою квартиру, продал ей автомобиль Мицубиси и прицеп. Позднее машина была объявлена в угон. В марте 2021 года Светлана и Александр официально развелись. Из предпринимателя с квартирой, машиной и новой женой Серко превратился в неженатого безработного, не обремененного имуществом.

Слова Литвиновой подтверждаются материалами дела о банкротстве, которое было рассмотрено в 2021 году в Арбитражном суде РК. Александр Серко обратился в суд с заявлением о признании его банкротом, которое суд удовлетворил. В материалах дела было указано, что Серко имеет задолженность перед семью кредиторами в сумме более 945 тысяч рублей. Среди кредиторов значится и Литвинова.

В 2019 году должник продал автомобиль Дэу за 280 тысяч рублей. Автомобиль Мицубиси и прицеп он продал супруге в общей сложности за 1,27 миллиона рублей. Автомобиль Мицубиси официально сейчас значится в угоне. Квартиру Серко подарил жене.

Так как квартира является единственным жильем, реализовать ее за долги нельзя. К тому же у Александра и Светланы в конце 2021 года появился общий ребенок.

В 2021 году Александр Серко засомневался в том, является ли Женя его дочкой. Он обратился на телеканал НТВ, выразив готовность поучаствовать в ток-шоу и провести ДНК-тест на отцовство. По словам Валентины, она долго не соглашалась принять участие в съемках, но Серко ее уговорил. Женщина была твердо уверенна в отцовстве Александра и согласилась приехать в Москву. У Александра и Женечки предварительно взяли материал для генетического исследования.

Выпуск программы ток-шоу «ДНК» «Любовница нагуляла дочь?» можно без труда найти в интернете. Зрелище, откровенно говоря, крайне неприятное. Александр Серко вел себя настолько агрессивно и недостойно, что даже редкие гости программы, которые пытались посмотреть на ситуацию его глазами, в конце концов «сдались». Если отвлечься от оскорблений, на которые мужчина был очень щедр, он подтвердил, что в любом случае ничего не желает знать о ребенке и платить долг по алиментам не намерен. В программе участвовала и Светлана, которой он подарил квартиру и с которой он официально развелся. Александр и Светлана не скрывали, что находятся в прекрасных отношениях. Александр даже высказал надежду, что в будущем они вновь поженятся.

Результат ДНК-теста, подтвердивший отцовство Александра, ничего в отношении отца к дочери не изменил. Не изменился его взгляд и на свои материальные обязательства перед ребенком.

Валентина рассказала, что отец девочки платит по 300 рублей в месяц. Последний раз она получала 300 рублей в июне 2022 года. По ее подсчетам, долг составляет уже порядка 500 тысяч рублей.

Валентина Литвинова регулярно общается с судебными приставами: «Вроде бы они делают все по закону, а результата нет. По моему заявлению они проверяли дело в прошлом году. Сообщили, что будут выяснять ситуацию по имеющейся у Александра недвижимости. С тех пор я так и не получила ответа, что же удалось выяснить судебным приставам.

Я не понимаю, как так получается, что человек годами не платит и ему все сходит с рук. Было судебное разбирательство по поводу автомобиля Мицубиси, который Александр продал жене. Его должны были арестовать в счет долга, реализовать и половину денег отдать жене, а другую половину передать в счет погашения алиментов. Перед вступлением в законную силу решения суда автомобиль вдруг угоняют.

Машину так и не нашли».

Литвинова считает, что заставить Александра заплатить по долгам перед ребенком может только угроза возбуждения уголовного дела.

«Я в безвыходной ситуации. Я пытаюсь защитить своего ребенка. Нам очень тяжело жить. Никакой помощи от Александра нет, и государство в лице службы судебных приставов, получается, тоже бессильно»,

- с отчаянием в голосе заключила Валентина.

За комментарием я обратилась в управление Федеральной службы судебных приставов по РК. В управлении сообщили, что за неуплату алиментов Серко был привлечен к административной ответственности. Ему было назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ, которые он отработал. В настоящий момент приставам не известно, где находится должник. Попытки его разыскать по известным адресам успехом не увенчались. В связи с этим было принято о принудительном приводе Александра Серко. Как объяснили в службе судебных приставов, для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо собрать информацию о том, по каким причинам человек уклоняется от уплаты долгов, и оценить, насколько они является уважительными или нет. Другими словами, необходимо доказать, что человек сознательно уклоняется от уплаты алиментов. В управлении настаивают, что для начала необходимо взять письменные объяснения с должника о том, почему он не платит алименты.

Но Александра Серко найти не могут. А значит, не могут взять объяснения и, соответственно, речь об уголовной ответственности вести преждевременно. Я поинтересовалась, а сколько времени могут приставы искать должника, чтобы взять с него объяснения? Иными словами, есть ли какой-то временной интервал, после которого должника, к примеру, могут объявить в розыск? На этот вопрос мне ответить не смогли.

Что же получается? Исполнительное производство в отношении Серко было возбуждено в августе 2018 года. К августу 2022 года долг достиг полмиллиона рублей. За это время Александр Серко благополучно продал два автомобиля и прицеп, а квартиру подарил супруге, с которой затем поспешно развелся. Как, вообще, он мог официально распродавать автомобили, если на тот момент уже существовало исполнительное производство? Почему оперативно не был наложен запрет на распоряжение имуществом? К сожалению, на эти вопросы ответов я не нашла.

Не так давно в России обсуждалась идея создания государственного алиментного фонда, из которого можно было бы оказать материальную поддержку детям. Предполагалось, что в дальнейшем с безответственных родителей государство будет взыскивать неуплаченные алименты и направлять средства в фонд. Идея эта заглохла на уровне обсуждения, так и не воплотившись в реальности. Хотя алиментный фонд мог бы стать действенным механизмом помощи детям. Да и должникам было бы сложнее уклоняться от своих обязанностей. Не секрет, что когда речь идет о долгах перед государством, с должниками ведут весьма жесткий диалог.