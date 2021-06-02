В правительстве скорректировали указ о выплатах семьям первоклассников

Выплату в размере десяти тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в первый класс с шести лет, передают «Известия». Об изменении проекта указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста президенту сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года»,

- сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Законопроектом предусматривается предоставление родителям, опекунам или попечителям права на получение ежегодной выплаты в связи началом учебного года на каждого ребенка. Для получения выплаты первоклассник должен иметь российское гражданство. Размер выплаты будет ежегодно индексироваться. (фото city51.ru)