В Правительстве Карелии произошли кадровые изменения

Указом Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с 12 марта 2025 года заместителем Главы Республики Карелия по внутренней политике назначен Роман Геннадьевич Голубев, ранее занимавший должность члена Правительства Республики Карелия – министра образования и спорта Республики Карелия.

Напомним, Роман Голубев закончил факультет политических и социальных наук ПетрГУ. Свою трудовую деятельность он начал в 2008 году в «Центре содействия занятости молодежи» Петрозаводска, а с 2011 по 2015 годы являлся директором «Карельского регионального центра молодежи». В 2015 году был назначен Первым заместителем министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.

С 2007 по 2010 годы работал внештатным советником Главы Республики Карелия, а с 2010 по 2015 год — членом Комиссии по вопросам образования и науки Общественной палаты Республики Карелия.

На протяжении всей трудовой деятельности Роман Геннадьевич возглавлял общественные организации.

В 2019 году он был назначен министром образования Республики Карелия. За эти годы отрасль претерпела значительные позитивные изменения. Большой объем работы был осуществлен во взаимодействии с муниципальными образованиями Карелии.

Так, в республике были реализованы крупные национальные проекты, в рамках которых построено 5 новых школ и 15 детских садов, создано 5 школьных технопарков «Кванториум». В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, открыты 129 «Точек роста», а в 104 сельских школах обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой.

Также открыты Центр «Сириус 10», Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр опережающей профессиональной подготовки.

В период с 2019 по 2024 годы реализовывались мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры: созданы 16 малых спортивных площадок ГТО, открыты ФОКи в Медвежьегорске, Костомукше и Петрозаводске. Обновлена материально-техническая база 38 мастерских колледжей и техникумов. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» созданы 3 кластера на базе Петрозаводского автотранспортного техникума, Северного колледжа и Колледжа технологии и предпринимательства.

Карелия неоднократно входила в топ-10 регионов страны по количеству участников и победителей различных грантовых конкурсов.

Исполнение обязанностей министра образования и спорта Республики Карелия возложено на Наталью Кармазину.

Фото: пресс-служба Правительства РК