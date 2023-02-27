В последний день зимы в Карелии ожидаются метели

Завтра, 28 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывистый сильный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -11°С, днем -1, -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-6, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2-5, переменная облачность, вечером возможен небольшой снег.

В Сортавале -1-3, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото: unsplash.com