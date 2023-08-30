В последний день лета воздух в Карелии прогреется до плюс 27

Завтра, 31 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15°С, днем +23,+25°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +22, +27°С, на севере +15,+20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, пасмурно, сильный дождь.

В Сегеже до +17, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +21, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»