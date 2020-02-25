В поселке Ладва построили очистные, которые невозможно использовать

В поселке Ладва Прионежского района Карелии построили канализационно-очистные сооружения. Пуско-наладочные работы начались еще в сентябре 2019 года. И выяснилось, что объект стоимостью почти 20 миллионов рублей нельзя использовать: у него недостаточно мощности.

КОС в Ладве делали в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии. Новые очистные должны были принимать стоки от тринадцати благоустроенных домов, а также школы, детского сада, больницы и дома культуры. Проект изготавливался еще 2015 году. Согласно сайту госзакупок, за него заплатили почти 600 тысяч рублей. В 2018 году дело дошло до строительства. Оно обошлось государству в 18,8 миллиона рублей. Заявку размещало Управление капитального строительства, контракт получила компания «ПроектКомСтрой».

В середине июня на объект выехал глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор зачем-то осмотрел строительную площадку и рассказал о том, что вопрос строительства и реконструкции КОСов в населенных пунктах – стратегически важный.

– Карелия должна остаться чистым регионом. Именно поэтому данные объекты вошли в федеральную целевую программу развития Карелии, – отметил Артур Парфенчиков.

В пресс-релизе указывается, что новые сооружения смогут принимать 150 кубических метров стоков в сутки. Это важно. Та же самая цифра фигурирует в техническом задании, на основе которого в 2015 году делался проект. Но реальный объем сточных вод оказался гораздо выше: в полтора, а то и два раза. Мощности новых очистных для поселка просто не хватает.

– Когда узнали, что появятся очистные, было радостно. Планировалось праздничное открытие, но ничего не произошло. Сейчас все стоки напрямую сливаются в дренажные канавы, а оттуда – в реку Ивину, – рассказал порталу «Петрозаводск говорит» местный житель.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов подтвердил, что построенные в Ладве сооружения оказались не рассчитаны на существующие объемы стоков. Сейчас специалисты проверят, соответствует ли объект проектной документации, а затем будут искать решение проблемы.

Впрочем, и без всякой проверки ясно: если в техническом задании проекта изначально указаны объемы, не отвечающие реальным потребностям, это создаст некоторые проблемы. Заказчиком ПСД выступала администрация поселения. Именно администрация разместила аукцион на проектирование сооружений. Ответственным лицом значилась Надежда Лонина – она была главой Ладвы.

Сомнительно, чтобы чиновница самостоятельно просчитывала или измеряла количество сточных вод. Очевидно, это сделали какие-то специалисты. Возможно, взяли информацию у предприятия, занимавшегося водоотведением. Портал «Петрозаводск говорит» попытался выяснить, откуда пять лет назад в аукционных документах появились характеристики, из-за которых сейчас простаивает объект стоимостью почти 20 миллионов рублей. Ответить могла бы Надежда Лонина, но связаться с ней не удалось.

Отметим, что это далеко не единственный объект ФЦП, с которым возникли проблемы. Реализацию программы уже давно называют провальной. Причем не только журналисты, но и представители органов власти. Чиновники пытаются оправдываться, приводя причины разной степени объективности: некачественные проекты, недобросовестные подрядчики, законодательные препоны, недофинансирование и т.п. К какой из этих категорий отнести конфуз в Ладве?

Фото: пресс-служба правительства Карелии