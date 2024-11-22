В поселке Карелии под угрозой закрытия оказались ДК и библиотека

В поселке Леппясюрья Суоярвского района под угрозой закрытия оказались библиотека и дома культуры. Руководителю ДК Елене Стукиной прислали уведомление, что с 1 декабря ее заработная плата сокращается с 13 тысяч до 6 тысяч. Обязанностей при этом меньше не станет.

За 6 с небольшим тысяч в месяц надо работать с коллективами, организовывать праздники, шить костюмы, сочинять сценарии, подбирать музыку, готовиться к новогодним елкам, чистить снег, мыть помещение и так далее. Как вы думаете, многие согласятся? Очереди нет.

Вот она реальная картина «уважения» к населению и к культуре на селе. Представьте, до чего же обеднел бюджет Суоярвского района, что ему не под силу содержать культорганизатора и библиотекаря. А может просто деньги не туда идут?

Когда читаешь ежедневно про взятки в миллиардах, про миллионы на премии чиновников, про суперприличные зарплаты депутатов, которые вместо того, чтобы защищать тех, кто их выбрал своими представителями, позволяют творить на местах подобные безобразия и превращают жизнь людей в ад, становится страшно. // Фото: wikimapia.org.