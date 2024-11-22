Злостного алиментщика в Карелии решили исправить трудом

Мужчина в Карелии не платил алименты на двух своих детей, административное наказание не помогло. Тогда возбудили уголовное дело, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Кондопожский суд приговорил 36-летнего злостного алиментщика к исправительным работам. Детям он не перечислял деньги с марта по июнь текущего года.

Теперь нерадивый отец будет работать и отдавать пять процентов своей зарплаты в доход государства. При этом от обязанности платить алименты его никто не освобождал. // фото: pexels.com