К аварийным отключениям в Лахденпохском районе привела погода

В районах Северного Приладожья с 16 по 21 ноября порывы ветра достигали 18-24 м/с, по данным метеостанций Валаам, Вяртсиля, Сортавала, сообщает ЦГМС Карелии.

«Уже 16 ноября, с установлением западного переноса воздушных масс, погодные условия на территории Карелии формируются под влиянием активных североатлантических циклонов и связанных с ними фронтальных разделов, и первыми удар стихии принимают на себя районы Северного Приладожья», — говорится в сообщении.

Непосредственно на территории Лахденпохского района отсутствуют наблюдательные пункты сети Росгидромета, но, учитывая особенность расположения района (северо-западная часть Ладожского озера), можно с уверенностью предположить, что, проходя по гладкой поверхности ещё достаточно тёплого Ладожского озера, происходит дополнительное усиление ветра восточного, юго-восточного и южного направления.

В ближайшие двое суток ожидается некоторое ослабление ветра, что позволит продолжить аварийно-восстановительные работы, но уже в понедельник ожидается приближение фронтальных разделов очередного активного Североатлантического циклона, а следовательно и усиление уже к утру 25 ноября южного, юго-восточного ветра порывами до 15-20 м/с, а в прибрежных районах и на крупных водоёмах до 22-24 м/с. // фото: pexels.com