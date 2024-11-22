Россиян попросили быть бдительнее во время "черной пятницы"

Мошенники создают псевдосайты популярных брендов, на которых предлагают большую скидку на товары в честь "черной пятницы", или рассылают вредоносные ссылки. При помощи этого аферисты крадут или персональные данные, или деньги, об этом сообщает ТАСС.

Мошенники во время "черной пятницы" предлагают россиянам купить товар с большой скидкой или оформить предзаказ. Когда покупатель вводит банковские данные или оплачивает продукт, злоумышленники крадут персональную информацию и средства. После оплаты товары или не доставляются, или оказываются поддельными.

Аферисты могут рассылать вредоносные ссылки в мессенджерах, переходя по которым, пользователь скачивает АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. Таким образом мошенники крадут доступ к паролям, одноразовым кодам и конфиденциальной информации, могут незаметно управлять банковскими счетами.

Россиян просят быть бдительнее, чтобы не стать жертвой злодеев. Если покупатель все-таки повелся на схему аферистов, то он должен немедленно обратиться в банк и заблокировать счета, чтобы его деньги не попали в руки обманщиков. // Фото: freepik