Больница в Карелии получила технику для коррекции деформаций стоп

В Пряжинской центральной районной больнице появилось новое оборудование для лечения сложных патологий кистей, стоп и коррекции косолапости. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил об этом в своем официальном аккаунте.

— С помощью нового оборудования врач выполнил экономную резекцию остеофитов в пределах измененной ткани в анатомически сложной области. Операция прошла успешно, пациент выписан,

— отметил Охлопков.

Закупка хирургической системы Acculan 3 стала возможной благодаря средствам нормированного страхового запаса. Новое оборудование уже используется травматологами-ортопедами и помогает в сложных клинических случаях.

Один из таких случаев прокомментировал врач-травматолог Антон Стоянов. По его словам, к ним обратился 39-летний пациент, который долгое время страдал от болей в области голеностопного сустава. В ходе обследования были выявлены остеофиты — костные разрастания на большеберцовой и пяточной костях. Современное оборудование позволило успешно провести лечение и облегчить состояние пациента. // фото: pixabay.com