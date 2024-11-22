Сессия Петросовета: общественникам слова не давали

В повестке сессии Петросовета 22 ноября было заявлено более 15 вопросов. Началось заседание с того, что самый обсуждаемый из них - о внесении изменений в правила благоустройства Петрозаводска, в частности вопрос о стоимости восстановления и сноса зеленых насаждений, был снят с повестки. Администрация города попросила депутатов не рассматривать его на данной сессии. Большая часть народных избранников это предложение поддержали.

Выступил прокурор Петрозаводска, который объяснил всем, что публичные слушания прошли с нарушениями по данной теме, и решение не может быть признано законным. Слово горожанке и экс-чиновнице администрации Анне Дудыриной не дали. Видимо, побоялись неудобных вопросов.

Еще одним резонансным вопросом дня для Петросовета стал снос Дома культуры «Машиностроитель» и строительство на его месте нового жилого комплекса с социальной инфраструктурой. Мнения на это счет были разные.

Наша съемочная группа выслушала всех и предоставила слово в эфире не только депутатам, но и общественникам. // Видео: телеканал "Ника плюс".