01 июня 2020, 09:00
Общество

В поселке Чална будет построен новый детский сад

Компания «КСМ» возведет здание нового дошкольного учреждения в карельском поселке
Детский сад на 300 мест «Карамельки» – ул. Боровая

Сегодня, в первый день лета, во многих странах отмечается День защиты детей. Отличной новостью в этот день поделилась компания «КСМ» - в ближайшие дни в посёлке Чална начнётся строительство детского сада.

Это восьмой детский сад, построенный компанией за последние 6 лет.
Новый детский сад в Чалне рассчитан на 300 воспитанников и будет построен по уже опробованному проекту, внесённому компанией «КСМ» в Российский Реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения. Он будет похож на аналогичные детские сады: «Карамельки» на Боровой и «Гармония» в микрорайоне Древлянка-7, построенные в 2015 и 2018 годах соответственно.

Детский сад на 300 мест «Гармония» – ул. Новосёлов

На YouTube канале группы компаний «КСМ» вы можете посмотреть, как выглядит современный детский сад изнутри.

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КСМ
Чална
Карелия
детский сад
Строительство
День защиты детей
Древлянка 7