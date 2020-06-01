В поселке Чална будет построен новый детский сад

Сегодня, в первый день лета, во многих странах отмечается День защиты детей. Отличной новостью в этот день поделилась компания «КСМ» - в ближайшие дни в посёлке Чална начнётся строительство детского сада.



Это восьмой детский сад, построенный компанией за последние 6 лет.

Новый детский сад в Чалне рассчитан на 300 воспитанников и будет построен по уже опробованному проекту, внесённому компанией «КСМ» в Российский Реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения. Он будет похож на аналогичные детские сады: «Карамельки» на Боровой и «Гармония» в микрорайоне Древлянка-7, построенные в 2015 и 2018 годах соответственно.

Детский сад на 300 мест «Гармония» – ул. Новосёлов

На YouTube канале группы компаний «КСМ» вы можете посмотреть, как выглядит современный детский сад изнутри.