09 мая 2025, 18:19
В поселках Карелии прошли праздничные акции и концерты
В Валдае Сегежского округа 9 Мая отмечали всем поселением
фото «Петрозаводск говорит»
Митингом возле мемориального комплекса началось празднование Дня Победы в поселке Валдай Сегежского округа.
Дети читали стихи, взрослые возложили цветы к памятнику погибшим односельчанам.
Затем все отправились в недавно отремонтированный клуб на концерт.
Несмотря на немногочисленных жителей поселка, в нем очень активная культурная жизнь. В Валдае работает школа искусств, выступают несколько танцевальных коллективов и вокальных групп, радуют своим творчеством отдельные солисты и кружок гитаристов.
Вечером в центре поселка состоится акция «Свеча памяти». © «Петрозаводск говорит»