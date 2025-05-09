В поселках Карелии прошли праздничные акции и концерты

Митингом возле мемориального комплекса началось празднование Дня Победы в поселке Валдай Сегежского округа.

Дети читали стихи, взрослые возложили цветы к памятнику погибшим односельчанам.

Затем все отправились в недавно отремонтированный клуб на концерт.

Несмотря на немногочисленных жителей поселка, в нем очень активная культурная жизнь. В Валдае работает школа искусств, выступают несколько танцевальных коллективов и вокальных групп, радуют своим творчеством отдельные солисты и кружок гитаристов.

Вечером в центре поселка состоится акция «Свеча памяти». © «Петрозаводск говорит»