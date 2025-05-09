«Бессмертный полк» собрал 55 тысяч участников в Петрозаводске

В День 80-летия Великой Победы жители и гости Петрозаводска прошли колонной с портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны. К шествию присоединились глава республики Артур Парфенчиков вместе с супругой, а также участники программы «Герои Карелии».

Всенародную акцию в очном формате провели в Карелии впервые после двухлетнего перерыва. Участники прошли по проспекту Карла Маркса от площади Ленина до площади Кирова. По данным МВД, в акции приняли участие 55 тысяч человек.

Во главе «Бессмертного полка» пронесли штандарт Карельского фронта. Сразу за ним перед колонной растянули 80-метровую Георгиевскую ленту, символизирующую 80-ю годовщину Великой Победы.

«Бессмертный полк» – одно из самых значимых событий в День Великой Победы. Война коснулась каждой семьи в нашей стране, в каждой из них есть свои герои. Акция позволяет почтить их память, со слезами на глазах, но и с гордостью пронести фото своих родных, чей подвиг никогда не будет забыт», – поделился глава Карелии Артур Парфенчиков.



Акция «Бессмертный полк» помогает не только сохранить память героев Великой Отечественной войны, но демонстрирует крепкую преемственность поколений. Особенно символично, что к шествию вместе со своими семьями присоединились участники и ветераны специальной военной операции. Своими впечатлениями об акции поделился кандидат на участие в программе «Герои Карелии» Андрей Полоселов. Он пришел на «Бессмертный полк» вместе с дочерью.

«Мы пришли с портретом моего дедушки Григория Антиповича Полоселова. Я всегда чтил его память, его подвиг в Великой Отечественной войне – сегодня я испытываю гордость! Дедушка был призван на фронт в августе 1941 года, участвовал в боях во время наступления немецких войск и был тяжело ранен. Будучи ветераном СВО, ко мне пришло чувство большего понимания того, что испытал мой дедушка», – сказал Андрей Полоселов.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в Карелии проходит в различных форматах. Те, кто не смог присоединиться к шествию лично, принимают участие в мероприятии онлайн, в образовательных организациях, крепят портреты родственников на стекла автомобилей и окон.