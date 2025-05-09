«Бессмертный полк» прошел по Петрозаводску

Сотни петрозаводчан выстроились у Вечного огня с портретами своих героев.

9 мая впервые за несколько лет акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате.

Люди разных возрастов пронесли фотографии своих родных - героев Великой Отечественной войны, у некоторых в руках было по несколько штендеров. В этом году многие пришли с портретами погибших участников специальной военной операции.

Колонна проследовала от площади Ленина по Карла Маркса к площади Кирова. © «Петрозаводск говорит»