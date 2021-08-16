16 августа 2021, 11:42
В Поросозеро ждут автоцистерну для перевозки воды
Депутат Андрей Мазуровский продолжает контроль за поставкой водовозной автоцистерны в Суоярвский район
По поручению Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова при поддержке Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК из республиканского бюджета в Суоярвский район выделены денежные средства на закупку машины для перевозки питьевой воды.
12 августа 2021 года прошел аукцион; в ближайшее время планируется заключить договор на поставку автоцистерны.
В администрации Суоярвского района депутату ЗС РК Андрею Мазуровскому сообщили, что ждут цистерну до конца октября 2021 года: машина должна быть доставлена в течение 45 дней с момента заключения договора.