16 августа 2021, 11:42
Общество

В Поросозеро ждут автоцистерну для перевозки воды

Депутат Андрей Мазуровский продолжает контроль за поставкой водовозной автоцистерны в Суоярвский район

По поручению Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова при поддержке Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК из республиканского бюджета в Суоярвский район выделены денежные средства на закупку машины для перевозки питьевой воды. 

12 августа 2021 года прошел аукцион; в ближайшее время планируется заключить договор на поставку автоцистерны. 

В администрации Суоярвского района депутату ЗС РК Андрею Мазуровскому сообщили, что ждут цистерну до конца октября 2021 года: машина должна быть доставлена в течение 45 дней с момента заключения договора. 

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Метки: 
новости Карелии
Поросозеро
Вода
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