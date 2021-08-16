В Поросозеро ждут автоцистерну для перевозки воды

По поручению Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова при поддержке Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК из республиканского бюджета в Суоярвский район выделены денежные средства на закупку машины для перевозки питьевой воды.

12 августа 2021 года прошел аукцион; в ближайшее время планируется заключить договор на поставку автоцистерны.

В администрации Суоярвского района депутату ЗС РК Андрею Мазуровскому сообщили, что ждут цистерну до конца октября 2021 года: машина должна быть доставлена в течение 45 дней с момента заключения договора.