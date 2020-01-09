В популярной соцсети появится новая функция

В социальной сети Twitter появится обновление - в скором времени пользователи смогут ограничивать ответы на свои твиты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный аккаунт компании.

Сервис микроблогов Twitter Inc. в начале текущего года протестирует новые функции, которые позволят пользователям контролировать, кто отвечает на их твиты, говорится в сообщении компании.

«Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности при участии в беседе в Twitter, предоставив им больше контроля над разговорами, которые они начинают. В начале 2020 года мы будем экспериментировать с различными вариантами того, кто может отвечать на твиты»,

- рассказали в Twitter.

В ноябре Twitter объявил, что позволит пользователям скрывать ответы к своим публикациям в целях безопасности и удобства общения.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.