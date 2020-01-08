Эксперт рассказал, в чем мы успешно конкурируем на мировом рынке

Какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке? Об Глава Роскачества Максим Протасов рассказал «Российской газете».

«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки»,

- рассказывает Максим Протасов.

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей. Также, по словам Протасова, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.

«Мы постепенно учимся производить качественные сыры, хорошее вино. Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции», - добавил он.