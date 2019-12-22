В понедельник воздух в Карелии прогреется до +4

Завтра, 23 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0+2.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. Местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -3+2, днем -1+4.

В Костомукше 0-1, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже около нуля, пасмурно, дождь.

В Сортавале +2+3, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.