Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 декабря

Сегодня, 22 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0+2.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. Местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -3+2 в течение суток.

В Костомукше 0-1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже 0-1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале +2, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.