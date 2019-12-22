22 декабря 2019, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 декабря
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 22 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0+2.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. Местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -3+2 в течение суток.
В Костомукше 0-1, пасмурно, небольшой снег с дождем.
В Сегеже 0-1, пасмурно, небольшой снег с дождем.
В Сортавале +2, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.