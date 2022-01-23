В понедельник в Карелии ожидаются плюсовые температуры

Завтра, 24 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью умеренный, днем порывистый, временами сильный. Температура воздуха ночью -6, -8°C, днем -1, -3°C. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами с моросью, в отдельных районах гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью 0, -5°C, по юго-восточным районам местами до -13°С, днем +2, -3°C, на юго-востоке до -6°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-2, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже 0-4, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -2+1, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/ASSY