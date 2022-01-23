Небольшие снегопады пройдут сегодня в Карелии

Сегодня, 23 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -7,-9°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Слабый снег. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха -7, -12°С, на севере -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-7, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -4-6, пасмурно, снег.

В Сортавале -3-5, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Pexels