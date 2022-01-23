23 января 2022, 09:00
Небольшие снегопады пройдут сегодня в Карелии
Умеренный мороз ждет жителей республики в воскресенье
Сегодня, 23 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -7,-9°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Слабый снег. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха -7, -12°С, на севере -3, -8°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-7, пасмурно, небольшой снег.
В Сегеже -4-6, пасмурно, снег.
В Сортавале -3-5, пасмурно, небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Pexels