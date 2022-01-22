В ближайшие часы в Карелии похолодает до минус 25

Завтра, 23 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -17°C, днем -7,-9°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -13, -18°C, по юго-восточным районам местами до -25°С, днем -7, -12°С, на севере -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-7, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -4-6, пасмурно, снег.

В Сортавале -3-5, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/perezvcking