03 января 2021, 16:46
В понедельник столбик термометра в Карелии опустится до минус 14
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 4 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха -4, -6°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Местами отложение мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -3, -8°С, на севере местами до -14°С в течение суток.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-13, пасмурно, возможен небольшой снег.
В Сегеже -4-5, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале -2-3, пасмурно, небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото uriage.com