В понедельник столбик термометра в Карелии опустится до минус 14

Завтра, 4 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха -4, -6°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Местами отложение мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -3, -8°С, на севере местами до -14°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-13, пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сегеже -4-5, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -2-3, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото uriage.com