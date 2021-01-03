Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 3 января

Сегодня, 3 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, -2°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой, по южным и центральным районам умеренный снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -5°С, на севере местами до -9°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4, -2, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -2, пасмурно, снег.

В Сортавале -2, +1, пасмурно, снег с дождем

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото с сайта img1.badfon.ru