В помощь инвалидам появилась новая услуга для поездки в троллейбусе

Новая услуга появилась в мобильном приложении «Умный транспорт» для петрозаводчан, имеющих инвалидность. С помощью нее можно выбрать троллейбус, посадка в который будет доступна даже колясочникам.

Как сообщили в пресс-службе ПМУП «Городской транспорт», в приложении необходимо выбрать значок «Инвалидная коляска», нажав на экране кнопку «i». По бортовому номеру машины пользователь может отследить движение троллейбуса с низкой посадкой.

На востребованность такой услуги горожане указывали в своих обращениях в администрацию Петрозаводска. Благодаря взаимодействию с разработчиками приложения опция доступна уже сегодня, отметили на предприятии. Фото: ПМУП «Городской транспорт».