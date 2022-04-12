На лекарства для диабетиков в Карелии не хватает 80 миллионов рублей

12 апреля на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике депутаты обсудили проблемы лекарственного обеспечения жителей республики. Отдельно был рассмотрен вопрос о том, как снабжаются необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями больные сахарным диабетом.

Заместитель министра здравоохранения Карелии Галина Матвеева сообщила, что на 1 апреля 2022 года в Карелии заболевание сахарным диабетом имеет 28 435 человек, в том числе 261 ребенок. По сравнению с 2012 годом, количество больных сахарным диабетов увеличилось в республике в 2,4 раза.

За счет федерального бюджета на бесплатные препараты имеют право 8 464 инвалида. Однако 3 578 человек отказались от набора социальных слуг, куда входит и обеспечение бесплатными лекарствами.

В 2021 году на обеспечение препаратами и медикаментами больных сахарным диабетом из числа федеральных льготников было истрачено 83,78 миллиона рублей. На 2022 год проведены закупки препаратов и медицинских изделий на 66,5 миллиона рублей.

В Карелии реализуется ведомственная целевая программа по обеспечению препаратами больных сахарным диабетом, не имеющих федеральные льготы. Таких в республике 19 971 человек. В 2021 году на эти цели было истрачено 182 миллиона рублей. Аналогичную сумму выделили и на 2022 год.

Матвеева сообщила, что уже закуплены препараты и медицинские изделия на 178, 5 миллиона рублей. Одновременно, по ее словам, для обеспечения больных сахарным диабетом препаратами в этом году необходимо выделить дополнительно 80 миллионов рублей. Пока выделенные средства составляют 70% от потребностей. Галина Матвеева сообщила, что все районы и города республики обеспечены необходимыми препаратами для лечения сахарного диабета.

Депутаты рассказали, что граждане постоянно жалуются на отсутствие препаратов, особенно остро чувствуется дефицит тест-полосок. Эмилия Слабунова сказала, что ей стало известно о распоряжении государственного предприятия «Карелфарм» от 12 января 2022 года, согласно которому «региональным диабетикам» можно отказывать в постановке рецептов на отсроченное обслуживание, если тест-полосок нет в наличии. Слабунова вспомнила, что ее коллега Алексей Хейфец публично недавно заявлял, что на складах Карелфарма имеется 34 тысячи упаковок тест-полосок. Естественно, граждане, столкнувшиеся с отсутствием тест-полосок, возмущены тем, что с телеэкранов им сообщают совсем иную информацию.

- Официально никакого распоряжения Карелфарма у нас не было в республике. Я не знаю, откуда эта информация. Никаких таких бумаг подписано не было,

- сказала Галина Матвеева.

Одновременно она сообщила, что тест-полоски не являются приоритетным товаром при закупке препаратов для диабетиков. В первую очередь приобретают инсулины. По словам заместителя министра, тест-полоски приобретаются прежде всего для детей и больных сахарным диабетом первого типа.

- На тест-полоски денег всем полностью не хватает,

- сказала Матвеева.

Заместитель министра также отметила, что в аптеках Карелии отсутствует около 20 различных лекарственных препаратов, которые входят в список жизненно необходимых.

Несмотря на то, что ажиотаж несколько спал, пока ситуация с отдельными лекарственными препаратами остается сложной. Карельский минздрав регулярно информирует о проблемах российское министерство. Ничего более утешительно депутаты не услышали. // Фото: stevepb/pixabay.com