В ПФР разъяснят, как получать услуги в электронном виде

В региональном отделении ПФР разъяснят жителям Карелии, как можно получать услуги в электронном виде.

Специалисты пенсионного ведомства простым языком в рамках горячей линии объяснят, какие услуги ПФР можно получить дистанционно.

Беседа в формате вопрос-ответ пройдет 31 мая с 11:00 до 13:00. Жители Карелии могут задавать интересующие вопросы по теме электронных сервисов ПФР по номеру в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14. (фото pixabay.com, 12194226)