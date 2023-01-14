В петрозаводской школе детям предложили раскрасить радужный флаг

Текст: Максим Тихонов

Иногда мои читатели снабжают меня такими «материалами», что, правда, опускаются руки. Очередную такую историю аккурат под конец праздничной недели принесли мне молодые родители – мама и папа третьеклассника. Их сынишка принес домой задание на листочке, которое дети выполняли в классе.

Детишек в петрозаводской школе учили толерантности. Как правильно писать это слово. Детки вписывали его по буквам в специальные клеточки. Узнали, когда празднуется Международный день толерантности. Ознакомились и символом специфической толерантности – радужным фагом. Который, как известно, является признанным символом, в первую очередь, ЛГБТ. «Радужный флаг. Раскрась его», – предлагается детям.

Заметьте: все это происходит в России, в Карелии, в обычной петрозаводской школе. Происходит в урочное время и преподается педагогами.

Более того, это происходит сейчас – уже после принятия в России новых законов, ужесточающих ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений».

А знаете, на каком уроке это происходит? Этот урок называется «Разговор о главном» – с этого учебного года его ввели в школьную программу, никому не объяснив толком, зачем. Теперь, кажется, понятно, зачем, и что в школе считается «главным».

Понимаете, то, что третьеклассник не может Москву на карте России показать, – это не главное.

То, что он «жи» и «ши» пишет через «ы», – это тоже не главное.

То, что ребенок в третьем классе не знает наизусть ни одного стихотворения Пушкина, – это вообще не главное.

А вот чтобы мальчик умел правильно писать слово «толерантность» и раскрашивать радужный флаг – вот оно, главное! В начальной школе теперь это, видимо, норма и часть образовательного стандарта. У родителей школьников, естественно, никто не спрашивает, согласны ли они с изучением таких «предметов».

И ведь эту программу, видимо, кто-то разработал и утвердил. Министерство образования, видимо, рекомендовало ее школам. Кто-то разработал «методические материалы», создал и размножил эти гей-раскраски для младших школьников. Учителя получают зарплату за то, что это преподают, а завучи и методисты наблюдают, чтобы все преподавалось правильно, и чтоб дети не перепутали цвета на радужном флаге. И кто-то за все это платит…

Я не сторонник разнообразных теорий заговоров. Но, видимо, надо признать, что в стране действительно работает хорошо организованная и мотивированная пятая колонна. Работает под речи Путина о традиционных ценностях, под патриотические дебаты в Госдуме и под «скрепные» концерты по телевизору. Работает не с пенсионерами и не с людьми среднего возраста, которых уже трудно сбить с панталыку и поздно учить раскрашивать радужные флаги. Работают целенаправленно с детьми, с самого младшего возраста, видимо, чтобы к окончанию школы получить вполне сформировавшихся «толерастов». Не исключено, что к тому времени, когда нынешние третьеклассники будут оканчивать школу, раскрашивание радужного флага уже будет включено в ЕГЭ.

…Сегодня в обществе идет дискуссия: как нам относиться к тем, кто сбежал от мобилизации за рубежи родины. Многие называют их предателями и рассуждают, что с ними делать. Но эмигранты – не обязательно предатели, о чем свидетельствует вся история русской эмиграции. Думаю, большинство сбежавших в эту волну – скорее, люди испугавшиеся, растерявшиеся, дезориентированные, неуверенные в себе. А вот настоящие предатели, это как раз те, кто остался – и здесь, в глубоком тылу, ведет свою тихую работу.

Кто-то там, на войне, подставляет себя под пули и отдает жизни за, как говорят, наши ценности. А кто-то тем временем под шумок впаривает их детям и внукам совсем другие «ценности» – как раз те, против которых наши там воюют. Нормально? И как при этом мы хотим победить?..

Мы не думаем, что солдаты СВО вернутся домой и начнут по-своему, по-солдатски спрашивать с тех, кто перепрошивал их детям мозги, пока они там воевали? А вот чтобы этого не случилось, наверное, правоохранительные структуры должны уже проснуться и внимательно присмотреться к этому празднику толерантности в школах. Проснутся ли?.. // Фото: creativeart / Freepik