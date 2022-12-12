В нашей жизни есть нечто пострашнее коронавируса

Текст: Максим Тихонов

С удивлением и нарастающим возмущением наблюдаю за историей, которая разворачивается в Ругозере Муезерского района.

Она тянется уже целый год. И возвращает нас в те недавние и памятные времена, когда страна боролась с коронавирусом, а чиновники всей страны на все лады старались переплюнуть друг друга: кто покажет себя более крутым борцом с этой заразой. Кто посильнее зачморит своих граждан, чтобы удостоиться благосклонности Главного.

Карантины, «удаленка», полицейские облавы в парках, масочная истерия, куар-коды, штрафы, прививочное безумие, когда кололи без разбора всех, чтобы показать требуемые кем-то цифры «охвата»… Чего только нам не придумали. Смысл и эффективность всех этих «мер» никем так и не оценены. Все, кому положено, – привитые и не привитые – переболели. Коронавирус схлынул, всю эту дурь поотменяли. С последствиями никто разбираться не будет. А вот – одно из последствий.

С 2016 года Елена Сергеевна Ивачева работа в Ругозерской общеобразовательной средней школе. Уборщицей. С «огромной» зарплатой в 18420 рублей в месяц. Деньги для Елены Ивачевой не маленькие. У нее на руках – четверо детей, воспитывает и кормит которых одна. Поэтому за работу свою она держалась: другой в умирающем поселке не найти. Но 15 декабря 2021 года «богатая» жизнь закончилась.

Приказом директора школы уборщицы Ивачева была отстранена от работы. Не за плохую работу. Не за дисциплину. Причина – отказ от вакцинации против коронавируса. Со ссылками на какие-то постановления санитарных врачей, распоряжения органов власти, которые требовали, чтобы были вакцинированы не менее 80 процентов коллектива. Ивачева со своим отказом от прививки не только портила эту статистику, но, видимо, создавала ненужный прецедент, которому, по мнению руководства, могли последовать и другие сотрудники. И ее лишили работы. А ее детей – средств к существованию. Вот так.

Мне просто интересно: у нас хоть в одном органе власти был достигнут вожделенный показатель – 80 процентов вакцинированных? Вы слышали, чтобы хотя бы одного министра где-нибудь отстранили от работы за то, что он не сделал прививку? Или пусть не министра – хоть какого-нибудь завалящего чиновничка?.. Или чтоб оштрафовали какого-нибудь высокопоставленного бездельника, который болтался по коридорам правительства без маски?..

Что вы! Для репрессивных мер есть другой объект – народ. Бьют, как всегда, по самым беззащитным и безропотным. Вот же она, главная виновница распространения коронавируса – уборщица в Ругозерской школе! На нее обрушилась административная мощь.

Елену Ивачеву защитить в Ругозере оказалось некому. Она стала защищать себя сама – обратилась в Муезерский суд с иском к школе о незаконном отстранении от работы. Давайте оценим мужество этого поступка. В небольшом поселке директор школы – это не просто директор школы. Это крупная фигура, часть системы местной власти. Сомнение в правомерное ее решения – это уже почти преступление, покушение на устои. Муезерский районный суд поначалу под разными предлогами просто не принимал иск к рассмотрению. Видимо, расчет был на то, что женщина, упершись в стену, отстанет от правосудия и смирится с ситуацией. Но история стала получать распространение, на стороне Елены совершенно бесплатно подключились профессиональные юристы.

Елене была подготовлена детальная, профессионально безупречная позиция в суде. Ее иск – это более двадцати страниц с детальным юридическим разбором всех законов и норм, которые были нарушены при ее отстранении от работы.

Главное: Трудовым кодексом РФ такое основание увольнения не предусмотрено. Подзаконные акты, издаваемые ведомствами, не могут противоречить Кодексу. Это же относится к нормативны актам органов региональной и местной власти, к локальным нормативно-правовым актам.

Постановления Главного санитарного врача РФ и главных санитарных врачей регионов не могут регулировать трудовые отношения.

В Карелии даже в период пиковой заболеваемости коронавирусом не была объявлена эпидемия, не вводилось чрезвычайное положение, не принимались другие экстренные государственные меры, в рамках которых можно было бы требовать принудительной вакцинации. По закону ни один работодатель не имеет права требовать от работника раскрытия персональной медицинской информации, за исключением специально оговоренных в законе случаев. Привился – не привился, болел – не болел – это явно не тот случай. Действующее законодательство РФ не позволяет главным санитарным врачам возлагать обязанности по проведению вакцинации на работодателя.

Тут важно и то, что период до конца 2022 года официально объявлен периодом клинических испытаний вакцин. И никто не может принудить гражданина участвовать в клинических испытаниях. Об этом прямо говорит Конституция России: никто не может быть без добровольного согласия подвернут медицинским, научным или иным опытам.

Законодательство России и поныне не содержит требования обязательности прививок. Прививка – право, а не обязанность гражданина, как и, вообще, получение любой медицинской помощи. Из всего этого вытекает простой вывод: отсутствие у работника профилактической прививки от коронавирусной инфекции не может повлечь его отстранение от работы и лишение заработной платы ни при каких обстоятельствах.

Не так уж много просила у суда Елена Ивачева. Отменить приказ директора. Допустить к работе. Выплатить зарплату за период вынужденного прогула. Плюс, сто тысяч в качестве возмещения морального вреда. Понятны моральные страдания женщины, потерявшей заработок и не знающей, чем кормить четверых детей. Необходимость выживать, влезать в долги... Могла бы просить и больше…

7 октября 2022 года Муезерский районный суд – самый гуманный суд в мире – рассмотрел гражданский иск Елены Ивачевой и отказал в удовлетворении ее исковых требований. То есть признал действия директора школы законными и правильными! Двадцать страниц ссылок на законы, права и нормы никакого впечатления на суд не произвели, этим доказательствам ее правоты в судебном решении не дано никакой оценки…

Я попросил Елену Ивачеву рассказать, как они с детьми живут весь этот год? Старшей ее девочке исполнилось 20, она учится в университете, но понятно, что это не делает ее финансово самостоятельной. Второй дочке стукнуло 18, и государство радостно прекратило платить на нее пособие. Но это тоже не избавило мать от необходимости содержать ее. Младшие двое – школьники. На получаемые за них пособия все впятером, по сути, и живут. Сумма в месяц – около 30 тысяч рублей.

А получает ли Елена какую-то государственную помощь, социальную поддержку, поинтересовался я? Она даже удивилась: а что, мол, есть государственная помощь? Никогда о таком не слышала… Ну еще бы. Почему меня это не удивляет. У наших государственных деятелей другие задачи: с коронавирусом «бороться», проценты привитых обеспечивать да «антипрививочников» в асфальт закатывать. И они знать не знают, как на местах исполнялись их сомнительные, с точки зрения закона, распоряжения. Самое смешное, что все это происходит под постоянные громогласные призывы Путина рожать детей и помогать многодетным семьям…

Сейчас в Верховном суде Карелии на рассмотрении находится апелляционная жалоба Елены Ивачевой на решение Муезерского суда. Есть робкая надежда, что квалификация высших в Карелии судей позволит им ознакомиться с юридическими обоснованиями, изложенными в иске, дать им профессиональную оценку и вынести правосудное и справедливое решение.

Очень уже не хочется услышать, как под судебным колесом хрустнут косточки этой семьи, и особенно детей, которые ни в чем не виноваты. Возможно, и особо ретивые «борцы с коронавирусом» будут, наконец, приведены в чувство: ведь решение поэтому делу может оказаться важным прецедентом и помочь сотням других пострадавших в «борьбе» с вирусом людей.

Боже, что с нами? Что мы делаем?..

Эпидемиология не занимается судьбами отдельных людей. Это наука больших чисел. Миллионы заразятся, сотни тысяч заболеют, тысячи умрут… Но популяция в целом приспособится и выживет. Так это работает в природе. Да только, боюсь, наша с вами популяция не выживет.

Табун лошадей даже в случае критической опасности не топчет своих. Наоборот: сгоняет молодняк и слабых особей в центр табуна и защищает их от хищника зубами и копытами. Волчья стая даже в период смертельного голода не оставит без еды волчат. А в случае опасности матерые волки пойдут на загонщиков, под пули, отвлекая и уводя от выводков.

И только наше государство – наш «табун» – совершенно не заточено на защиту малых и слабых, на сохранение популяции. Наоборот. Будет их топтать и грызть – до полного уничтожения. И это уничтожение будет осенено многочисленными законами, постановлениями и распоряжениями, должностными инструкциями и, увы, решениями судов. И это – пострашнее любого вируса будет…