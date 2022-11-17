В Петрозаводске завершаются работы по установке памятника Перхину

Несмотря на все протесты общественников, открытое обращение Градостроительного совета и бурную дискуссию в соцсетях, памятник ювелиру Михаилу Перхину ставят в удивительно короткие сроки. Снимки выложил у себя на странице фотограф и блогер Игорь Подгорный. Официальное открытие монумента запланировано на понедельник, 21 ноября.

Напомним, что автор памятника — уроженец Петрозаводска, ныне живущий в Санкт-Петербурге молодой скульптор Павел Калтыгин. Он также является автором другого проекта — памятника плакальщице Ирине Федосовой, который уже больше пяти лет лежит на полке. С Перхиным Павлу повезло больше: на реализацию идеи ушло всего-то три года.

Общественность была не готова к появлению нового памятника в самом центре набережной. Биографию ювелира Михаила Перхина, ученика и впоследствии правой руки Карла Фаберже, тоже мало кто знал. Как пишет Игорь Подгорный, до недавнего времени и сам спуск к озеру в створе улицы Титова представлял собой унылый сквер с торчащими блоками, и никого это не беспокоило.

«Дискуссия, которая развернулась вокруг нового памятника, понятна. На мой взгляд, ее главная причина не в том, что памятник изуродует городскую среду, а в том, что современный стиль принятия решений не предполагает конструктивного диалога городских властей, экспертного сообщества и общественности. И это действительно проблема, решение которой пошло бы на пользу обеим сторонам».

Возможно, после того, как горожане увидят памятник во всей красе, отношение к нему изменится. Скульптор обещает сюрпризы. В частности, постамент стоит на трех точках, и «ощущение, что скульптура парит в воздухе». Левитирующего Перхина без заграждений увидим уже в понедельник, 21 ноября. // Фото Игоря Подгорного