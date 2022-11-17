Мэрия Петрозаводска завершила заявочную кампанию по поддержке бизнеса

В 2022 году администрация Петрозаводска поддержит представителей малого и среднего бизнеса, на это выделено около 210 миллионов рублей. Заявки от предпринимателей принимались в два этапа, всего их поступило более 1200.

Программа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского округа» набирает обороты. Если в 2019 году общая сумма финансовой помощи составляла всего 0,8 млн рублей, в 2020 — 11,7 млн, в 2021 — 110 млн, то в нынешнем 2022 году — больше 209 миллионов рублей. Трудно сказать, какая именно тут прогрессия, но очевидно, что она есть.

Однако вместе с ростом финансирования растет и количество бизнесменов в Петрозаводске, растут их запросы, планы по развитию. За две заявочных кампании этого года городская администрация получила более 1200 заявок. Поддержку получили – более 800.

Финансовая поддержка бизнеса в 2022 году проходит по 16 направлениям. Самые популярные среди предпринимателей - компенсация расходов, связанных с приобретением оборудования, уплата процентов по кредитам и лизинговых платежей, а также предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела.

Проекты, которые уже получили гранты в рамках весенней заявочной кампании:

- организация цеха по производству вяленого и сушеного мяса (ООО «Культура вкуса», ИП Филиппов Евгений Владимирович),

- разработка программного комплекса, позволяющего создавать и проходить квест-маршруты с элементами дополненной реальности, логическими и интеллектуальными задачами (ООО «ХАЙРЕКС»),

- внедрение дополнительных услуг по обслуживанию в гериатрическом центре-пансионате для пожилых людей (ООО «ГЦ Северянка»),

- открытие ресторана по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.16, пом.71 (на месте бывшего ресторана Кавказ) (ООО «РК-ОВР»),

- развитие столярной мастерской по производству мебели (ИП Кочегина Юлия Евгеньевна)

- создание мастерской по изготовлению сувениров из дерева (ИП Першина Таисия Андреевна),

- центр коррекции и развития речи (ИП Миронова Анна Павловна),

- создание аналитической лаборатории технических измерений и мониторинга окружающей среды (ООО «СЕВЕРЛАБ),

- производство кондитерских изделий Эклерная «SHU» (ИП Андреева Александра Дмитриевна),

- изготовление сувенирной и декоративной продукции из металла (ООО «СВИГА»),

- создание производства приправ Карелии (ИП Балин Иван Сергеевич) и другие.

Средства, выделенные на предоставление грантов, помогут создать более 200 новых рабочих мест. В ближайшее время со всеми победителями отбора второй заявочной кампании будут подписаны соглашения.

Один из тех успешных предпринимателей, которые получают помощь от государства, и семимильными шагами развивают свое дело — Алексей Полетаев, руководитель предприятия «Карельские рецепты».

Сегодня его компания выпускает не только пельмени, но и другие полуфабрикаты премиум класса, вареники, фарш, сало, мясные консервы в стеклянной таре. Мощность — 700 кг продукции в день. Трудно поверить, что предприятию всего 3 года. Полетаев лично и очень тщательно следит за качеством.

У меня два сына. И я, когда открывал производство, хотел выпускать такие пельмени, чтобы мои дети их с удовольствием ели. А я бы не опасался, что в их организме накапливается какая-то бяка.

16 ноября журналистам и главе города Владимиру Любарскому показали не только действующее производство «Карельских рецептов», но и пустой (пока) цех, который обираются оснастить самым современным оборудованием. Для расширения ассортимента предприятие арендовало дополнительные помещения, сейчас идет процесс технологического проектирования. Площадь производственных цехов планируют увеличить в четыре раза, объем выпускаемой продукции – в десять раз.

Пельмени из Карелии любят не только в нашей республике, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Предприятие намерено активно развивать собственную розничную сеть: уже открыты павильоны на Кукковке и Древлянке, в будущем торговые точки появятся и в других микрорайонах Петрозаводска.

Мэр столицы Карелии высоко оценил потенциал компании:

Впечатление от знакомства с «Карельскими рецептами» и ее руководством очень приятные. Видно, что здесь любят свое дело и прилагают много усилий для его развития. Помогали и будем помогать такому ответственному бизнесу.

Предприятие «Карельские рецепты» уже неоднократно оказывало финансовую помощь защитникам Донбасса, направляя средства через различные фонды.

В ближайшее время предприятие планирует наладить выпуск консервированного тушеного мяса в жестяной упаковке, что позволит отправлять его нашим военным и нуждающимся гражданским лицам.