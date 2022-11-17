В Минприроды отреагировали на сообщения о бандах кабанов в Карелии

В Минприроды РК отреагировали на сообщения жителей Лахденпохского района о полчищах кабанов, наводящих ужас на людей.

Как отметили в министерстве, сейчас численность кабанов в районе соответствует всем нормам. С начала охотсезона охотники-любители добыли в Лахденпохском районе 102 особи. В конце августа после распоряжения карельских чиновников были отстрелены еще 27 кабанов.

Сезон охоты на кабана продлится до 31 декабря. Таким образом, поголовье еще будет уменьшено.

В Минприроды отметили, что реагируют на все поступающие сообщения от жителей о выходе диких животных к населенным пунктам.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Лахденпохском районе кабаны выходят из леса целыми «бандами» в поисках пищи. Они не боятся людей, воруют урожаи. Местные жители опасаются, что кабаны могут в конце концов напасть на детей. // Фото: unsplash.com