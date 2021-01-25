В Петрозаводске завершается разморозка сетей водоснабжения в жилых домах. Сейчас в работе остается менее 20 стояков, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Напомним, в январе после установления стабильных низких температур во многих домах, в основном, деревянных, замерзли системы водоснабжения. Работы по их разморозке проводили специалисты компании «ПетроГиц», им помогали работники МЧС и управляющих организаций.

В мэрии отметили, что на данный момент полностью отключенных от воды домов в городе не осталось.

Информацию о необходимости подвоза воды, заморозках и иных проблемах можно сообщить по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 051. Фото oskada.ru