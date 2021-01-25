Петрозаводск попал в список популярных направлений для летнего туризма

Петрозаводск оказался на втором месте по популярности у российских туристов, бронирующих жилье на лето 2021 года. Рейтинг, составленный сервисом Tvil.ru, не включает в себя морские курорты.

На предстоящее лето многие россияне запланировали для себя отдых не на побережье Черного и Азовского морей, а в других регионах страны. Так, самым популярным городом для путешествий стал Санкт-Петербург. Петрозаводск расположился на второй строчке. Туристы бронируют жилье в столице Карелии, в среднем, на 7 ночей. Одни сутки проживания обойдутся гостям города в 5589 рублей.

Также пользуются популярностью у путешественников такие города, как Кисловодск, Казань, Суздаль, Осташков и другие. Фото кижанка.рф