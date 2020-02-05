В Петрозаводске задержан мужчина, который выращивал дома коноплю

Карельские полицейские наведались домой к 37-летнему петрозаводчанину, который превратил свой дом в плантацию для выращивания конопли.

Сперва ботаник изучил особенности процесса, а затем перешел от теории к практике, закупив необходимое оборудование. По данным МВД, впоследствии мужчина изготавливал марихуану, которую потреблял сам и продавал знакомым.

При обыске у дельца изъяли более 30 растений конопли и свыше 500 граммов приготовленного к сбыту наркотика.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о производстве, хранении и сбыте наркотических средств. подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: МВД по Карелии