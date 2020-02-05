В Карелии суд назначил мужчине ограничение свободы за гибель приятеля

В Суоярвском районе суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Как следует из материалов дела на сайте Суоярвского суда, нетрезвый мужчина поссорился со знакомым.

В ходе конфликта он дважды ударил приятеля в область головы. Потерпевший упал и ударился головой о землю. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и умер.

Второй участник ссоры оказался в суде. Мужчина признал вину и раскаялся. В приговоре указано, что «подсудимый не предвидел возможность наступления смерти от своих действий…».

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей.