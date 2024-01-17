В Петрозаводске вынесли приговор виновнику ДТП с пострадавшими

Городской суд в Петрозаводске признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда двум людям.

Групповая авария на Вытегорском шоссе произошла весной 2022 года. В момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Volvo под его управлением выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Geely, которая затем столкнулась с Hyundai. Пострадали водитель и женщина-пассажир из Geely.

Мужчина признал вину и частично компенсировал потерпевшим вред. Суд назначил ему три года принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Отбывать наказание он будет в исправительном центре.

Также мужчине на два с половиной года запрещено садиться за руль. Виновник аварии должен будет компенсировать моральный вред потерпевшим. Размер компенсации в общем составит более 850 тысяч. Также он должен выплатить 200 тысяч второй пассажирке, которая получила вред здоровью средней тяжести. Приговор горсуда еще не вступил в законную силу. // фото unsplash.com/ Tingey Injury Law Firm