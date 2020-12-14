В Петрозаводске уволенный охранник через суд вернул себе работу

Жителю Карелии пришлось через суд возвращать себе работу. Подробности незаконного увольнения мужчины раскрыла прокуратура.

Мужчина трудился в охранной фирме. В конце июля 2020 года работодатель сообщил ему об увольнении, выдал трудовую книжку и направил по почте приказ об увольнении по собственному желанию. Однако мужчина никакого заявления об увольнении не подавал, да и увольняться не намеревался.

Дело о потере работы дошло до Петрозаводского городского суда. Доказательств, свидетельствующих о написании работником заявления об увольнении по собственному желанию, представлено в суд не было. Прокуратура посчитала, что приказ об увольнении должен быть отменен, мужчина восстановлен на работе, также ему полагается компенсация.

Суд восстановил охранника на работе. А его работодателю придется выплатить мужчине компенсацию за время вынужденного прогула. Ее размер - более 300 тысяч рублей. Также работодатель обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.