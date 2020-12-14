Прокуратура нашла виновных в двухмесячном отсутствии воды в Ряймяля

Жители десятков домов в деревне Ряймяля в Питкярантском районе летом остались без воды. Прокуратура нашла и наказала виновных в коммунальном горе жителей населенного пункта.

Из-за аварии на сетях водоснабжения жители 41 дома по улицам Полевая, Новая и частично Совхозная в августе 2020 года на два месяца остались без воды. Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что органы местного самоуправления Питкярантского района и коммунальные службы на период аварийного отключения не организовали подвоз воды.

Главе администрации Питкярантского района было внесено представление устранить нарушения. В результате водоснабжение было восстановлено, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура.

Досталось и директору муниципального унитарного предприятия «Вымпел». По постановлению прокурора его привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Ему назначен штраф. (фото saratovnews.ru)